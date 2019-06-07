عرض فرنسي لأزارو والأهلي يفاوض مهاجم أورلاندو بعد تعثر صفقة «كودجو»

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع الزامبي الدولي جاستون تشانجا مهاجم فريق أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي من أجل تدعيم خط الهجوم في المرحلة القادمة، خاصة أن اللاعب عرضه مسئولو إحدى الشركات التسويقية على إدارة القلعة الحمراء.
وتعثرت مفاوضات الأهلي مع اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي وهداف بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضمه ولكن العين الإماراتي دخل في المفاوضات بقوة واقترب من حسم الصفقة بشكل رسمي مقابل 5 ملايين دولار.
وتبدو مفاوضات اللاعب الجزائري كريم عريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي مهددة بالفشل في ظل وجود عدة عروض أيضاً للاعب في المرحلة القادمة ليحول مسئولو الأهلي أنظارهم تجاه تشونجا لاعب أورلاندو ومنتخب زامبيا.
ويستعد الأهلي للتفاوض رسمياً لضم اللاعب حال اقتناع إدارة النادي ولجنة التخطيط والأوروجوياني مارتن لاسارتيبمستوى المهاجم الزامبي الدولي.
على صعيد متصل، لوح حسين السيد ظهير أيسر فريق الأهلي بورقة الرحيل للزمالك للضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل للدوري السعودي نهائياً، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.
وفوجئ اللاعب برغبة إدارة الأهلي في تمديد عقده لموسمين قادمين كي تتم الموافقة على رحيله في الموسم الجديد معاراً مرة أخرى على غرار تجربته مع نادي الاتفاق السعودي التي استمرت لموسم ونصف الموسم وهو ما رفضه حسين السيد.
وطلب اللاعب السماح له بالرحيل نهائياً لأحد الأندية التي تتفاوض لضمه وهي الاتحاد والأهلي والشباب بالدوري السعودي ملوحاً بعدم تمديد عقده والانتظار لنهاية الموسم المقبل
ويدرس الأهلي مصير حسين السيد وفقاً لرؤية الجهاز الفني ووجود أكثر من لاعب في الجبهة اليسرى وعلى رأسهم التونسي علي معلول الذي يأمل الحصول على عروض أوروبية بعد بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري من أجل إقناع إدارة القلعة الحمراء برحيله بجانب وجود محمود وحيد ولاعبين من فريق الشباب هما أحمد حاتم وعمرو سعداوي بعد نهاية إعارتهما بخلاف اللاعب حسين السيد.
وينتظر اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي عرضاً فرنسياً للرحيل عن الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب عانى هذا الموسم وضاعت فرصة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب المغرب.
في الوقت الذي واصلت إدارة النادي الأهلي مسلسل الاستغناء عن لاعبي الألعاب الجماعية بالنادي، خاصة فريقي كرة اليد والسلة ففريق السلة استغنى عن كريم الدهشان ومصطفى مشعل والأسترالي تود أوبرين قبل بداية عمل الجهاز الفني الجديد بقيادة أشرف توفيق.
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