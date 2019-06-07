شاهد.. صورة جديدة لإصابة نيمار القوية التي أبعدته عن كوبا أمريكا

نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لقدمه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا مع المنتخب البرازيلي، والتي تسببت في غيابه رسميًا عن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري.

وعلق نيمار على صورة إصابته

التي نشرها عبر موقع الصور "إنستجرام" قائلا: "بعد العاصفة يأتي الهدوء".

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام قطر، حيث ترك الملعب في الدقيقة 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع

وضع الثلج حول كاحله الأيمن.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل، حيث خضع اللاعب للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

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وتأتي الإصابة في فترة صعبة لمهاجم باريس سان جرمان بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب البرازيلي بالإضافة إلى اتهامه بالاغتصاب هذا الأسبوع.