شاهد.. محمد صلاح في نزهة ساحلية قبل معسكر أمم أفريقيا

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على الخروج في نزهة إلى أحد السواحل المصرية، خلال فترة الإجازة التي يقضيها اللاعب في مصر.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة وهو

على أحد الشواطئ قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان محمد صلاح قد أتى إلى مصر قبل العيد مباشرة للانضمام إلى

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معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا والمقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري، والتي تستضيفها مصر.

وكان محمد صلاح قد توج مع ليفربول الإنجليزي منذ أيام ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعد أن تغلب على توتنهام هوتسبير بهدفين من دون رد، سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.