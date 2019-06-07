أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، القميص الاحتياطي الجديد ذات اللون الأبيض، الذي سيرتديه الموسم المقبل مع الفريق.
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي صورًا للاعبيه وهم يرتدون القميص الجديد، وجاء محمد صلاح وساديو ماني على رأس لاعبي الريدز.
كان محمد صلاح توج مع
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يعلن قميص ليفربول الجديد للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.