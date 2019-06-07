شاهد.. محمد صلاح يعلن قميص ليفربول الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، القميص الاحتياطي الجديد ذات اللون الأبيض، الذي سيرتديه الموسم المقبل مع الفريق.

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي صورًا للاعبيه وهم يرتدون القميص الجديد، وجاء محمد صلاح وساديو ماني على رأس لاعبي الريدز.

كان محمد صلاح توج مع