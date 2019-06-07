هولندا يسقط إنجلترا ويتأهل لنهائي الأمم الأوروبية



فاز فريق هولندا على إنجلترا 3/1في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب افونسو ليتأهل الطواحين للمباراة النهائية لبطولة الأمم الأوروبية. النهائية لبطولة الأمم الأوروبية. وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي

وتقام المباراة النهائية، يوم الأحد، بين هولندا والبرتغال.

1/1ولعب الفريقان وقتا إضافيا نجح خلاله الطواحين في احراز هدفين ليصعد الفريق للمباراة النهائية للبطولة.وتقام المباراة النهائية، يوم الأحد، بين هولندا والبرتغال.

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