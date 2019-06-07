غدًا.. استكمال اختبارات الكشف عن موهوبي كرة القدم "top talents"

يستكمل السبت المقبل الموافق ٨ يونيه ٢٠١٩ اختبارات "top talants" للكشف عن الموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في كرة القدم في محافظة المنوفية.

حيث تقام في محافظة المنوفية الاختبارات داخل استاد جمهورية شبين الرياضي بدءا من الساعة ٨ صباحا، وتقام الاختبارات

من سن ١٠ الي ١٨ سنة.وتتواجد الاستمارات الخاصة بالاختبارات في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ويتم استكمال الاختبارات بعد توقف خلال شهر رمضان.الجدير بالذكر انه ستقام في المرحلة القادمة الاختبارات في المحافظات الحدوديةوهي مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر يأتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للكشف عن المواهب في كرة القدم من سن ١٠ الي ١٨ سنة، وإنه سوف يتم انتقاء اللاعبين بعناية شديدة تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين فى اكتشاف المواهب.