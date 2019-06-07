سامح الدربالي: “ماني أفضل من صلاح وتونس والمغرب سيتنافسان”

رفض مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي “سامح الدربالي” الخوض في أسباب استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، رغم الأداء المتميز الذي قدمه على مدار موسم 2019/2018 رفقة “المكشخ” على الصعيدين المحلي والقاري.

وفَضل الدربالي –خلال حديث خص به موقع الخليج 365– مؤازرة زملائه بدلاً من نَقد المدير الفني الفرنسي “آلان جيريس” على عدم اختياره ضمن كتيبة نسور قرطاج المشاركة في “كان 2019”.

وتستعد تونس لخوض مباراتين وديتين أمام العراق وكرواتيا هذا الشهر، قبل الإقلاع إلى مصر للاستعداد لمباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا والمقرر لها بمدينة السويس، حيث تضم المجموعة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

وقال الدربالي لموقع الخليج 365 “سواء كنت موجود مع أصدقائي أم لا، أتمنى أن تتقدم تونس إلى أبعد مرحلة ممكنة في كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أن منتخب المغرب سينافس هو الآخر وسيكون له مكان في المراحل الأخيرة، وإن شاء الله يشرفنا المنتخب التونسي، وحتى المغربي”.

وعن حظوظ تونس في دور المجموعات، أوضح صاحب الـ 32 عامًا بقوله “تونس ستتأهل في المرحلة الأولى، والمغرب كذلك لأن لديها فريق ممتاز، والسنغال تستطيع المرور إلى نصف النهائي، وبالطبع منظم الدورة المنتخب المصري، أتمنى أن نرى جميع المنتخبات العربية في الدور نصف النهائي”.

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واستدرك “لكن هذا الأمر لن يكون بالسهل، فهناك فرق تستطيع تحقيق نتائج مفاجئة، وكأس أفريقيا عودنا على هذا النوع من المفاجآت، مثل ظهور فريق لم تتصور وجوده في البطولة، تجده يحقق نتائج صادمة ويذهب إلى أبعد مرحلة. في النهاية نأمل أن تترشح فرق شمال أفريقيا: تونس والمغرب والجزائر إلى المربع الذهبي، لماذا لا؟”.

واستفسر موقع الخليج 365 من الدربالي في نهاية هذا اللقاء الخاص عن أفضلية محمد صلاح على ساديو ماني هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تحتدم بينهما المنافسة على لقب أفضل لاعب في أفريقيا مع مطلع العام المقبل، أكثر من العامين الماضيين، بعدما تقاسما لقب هداف الدوري الإنجليزي فيما بينهما بنفس رصيد الأهداف مع ليفربول، قبل أن يساهما في تتويج الريدز تحت قيادة يورجن كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي.

وقال الدربالي في رده على هذا السؤال الحساس “أنا أتمنى أن تذهب كل الجوائز الفردية إلى محمد صلاح، على اعتبار أنه لاعب عربي ومصري غالي علينا، لكن أتصور ساديو ماني قدم مستوى أفضل وكان أكثر تأثيرًا من صلاح هذا الموسم”.

وشارك سامح الدربالي مع الترجي في 22 مباراة بالدوري التونسي للمحترفين من بعد عودته إلى تونس من ليبيا بمنتصف موسم 2018/2017، إذ خاض رحلة احترافية قصيرة رفقة نادي أهلي طرابلس.