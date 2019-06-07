فياريال يتخلص من الصبغة الإيطالية ببيع لاعبيّن لبولونيا

استقرت إدارة نادي فياريال الإسباني على بيع الثنائي الإيطالي “روبرتو سوريانو ونيكولاس سانسوني” لنادي بولونيا الإيطالي بحوالي 16-20 مليون يورو اليوم الخميس.

وتحول فياريال في الأعوام الماضية إلى ناد إيطالي على الأراضي الإسبانية بسبب كثرة اعتماده على اللاعبين القادمين من السيري آ، وكلفته تلك السياسة التراجع في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما سبق وحدث مع جاره “فالنسيا” في أعقاب رحيل رافائيل بينيتيز ووصول كلاوديو رانييري قبل 15 عامًا.

ولا يتبقى بين صفوف فياريال سوى لاعب إيطالي واحد هو “دانيلي بونيرا”، ولم يتبق في عقده مع النادي سوى سنة واحدة وينتهي.

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وبالدعوة إلى الثنائي “سوريانو وسانسوني”، فقد ساهما في إنقاذ بولونيا من الهبوط واحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى الموسم الماضي، حيث انضما على سبيل الإعارة لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ولعب سوريانو 17 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما شارك سانسوني في 15 مباراة وسجل هدفين وصنع خمسة أهداف، ليؤدي تأثيرهما الإيجابي إلى طلب المدير الفني الصربي “ميهايلوفيتش” التوقيع معهما بعقود دائمة هذا الصيف.

وتعتقد معظم التقارير أن فياريال حصل على مبلغ يتراوح ما بين 16 إلى 20 مليون يورو مقابل ترك الثنائي لبولونيا، لكن يبدو أنه حصل على مبلغ أعلى من ذلك، قد يصل إلى 27 مليون يورو.

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