رسميًا | الهولندي شتاين يتولى تدريب الوحدة الإماراتي

تقلد المدير الفني الهولندي “ماوريسي شتاين” مسؤولية تدريب نادي الوحدة الإماراتي بعقد سيمتد لغاية عام 2021.

صاحب الـ 45 عامًا، قضى الخمسة مواسم الماضية كمدرب لنادي في في في فينلو الهولندي، وكان التأهل إلى الإريديفيسي أهم إنجازاته مع الفريق بموسم 2017/2016 حين تُوج بلقب الـ “إرستي ديفيسي”.

واحتل المدرب المركزين السابع والثاني في أول موسمين له مع في في في فينلو بدوري الدرجة الثانية الهولندية “إرستي ديفيسي”، وفي الموسم الثالث حقق التأهل إلى الدوري الممتاز.

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لكن مسيرة المدرب لم تكن على ما يرام في الدوري الممتاز، حيث احتل المركزين الـ 15 و12 في الموسمين الماضيين بالإريدفيسي.

وبدأ شتاين مسيرته التدريبية بعد حوالي عشر سنوات من اعتزاله للعب كرة القدم بين صفوف نادي NAC بريدا.