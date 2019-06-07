اونلاين | بث مباشر كلاسيكو التنس .. نادال في مواجهة فيدرر بنص نهائي رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر كلاسيكو التنس .. نادال في مواجهة فيدرر بنص نهائي رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة الدور النصف نهائي من بطولة رولان جاروس على الملاعب الترابية بين الثنائي الأبرز الإسباني رافائيل نادال، مع منافسه السويسري روجر فيدرر .
وتعد المباراة هي "كلاسيكو التنس" العالمي وتقام حاليا ويمكن متابعتها عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة روجر فيدرر ضد الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة رولان جاروس عبر موقع الخليج 365 الرياضي
وبلغ نادال المصنف الثاني عالميا نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الثالثة توالياً والثانية عشر في مسيرته، بينما سيخوض فيدرر المصنف الثالث عالميا للمرة الأولى نصف النهائي من البطولة منذ 2012.
ويرغب فيدرر في فك عقدة نادال على الملاعب الترابية، حيث يفوز بشكل كبير الإسباني في معظم المباريات في تلك النوعية من الملاعب.
ويتفوق الإسباني نادال على فيدرر في مواجهات اللاعبين المباشرة في تاريخ جميع البطولات، حيث فاز رافائيل في 23 مباراة، بينما انتصر فيدرر في 15 مباراة منهم الخمس مواجهات الأخيرة.
تابعوا معنا مباراة السويسري روجر فيدرر والاسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) مشاهدة مباراة فيدرر ونادال عبر قناة beIN SPORTS.
ولشدة قوة المواجهة أطلق عشاق الكرة الصفراء على يوم غد لقب "الجمعة المقدسة"، حيث لم يلتق الاثنان منذ بطولة شنغهاي 2017 في نفس العام الذي فاز فيه فيدرر على نادال 6-2 و6-3 في طريقه لنيل لقبه الخامس في إنديان ويلز.