رياضة | ورقة الزمالك الأخيرة لضم مهاجم سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورقة الزمالك الأخيرة لضم مهاجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو نادي الزمالك من المفاوضات مع مسئولي سموحة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الساحلي خلال الموسم المقبل.

ويسعى رئيس نادي الزمالك لاستغلال علاقته القوية بمحمد فرج عامر رئيس سموحة في حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء، من خلال الإبقاء على أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك بين صفوف سموحة في الموسم المقبل وعدم قطع إعارته بجانب رحيل لاعب آخر من بين المعارين ودفع مقابل مادي نظير ضم حسام حسن.

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وكان الزمالك قد أعار أبو الفتوح لصفوف سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف موسم لكن تجديد الإعارة مرهون بموافقة الطرفين

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ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم خط الهجوم والتعاقد مع حسام حسن الذي قدم مستويات مميزة مع الفريق الساحلي في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه.