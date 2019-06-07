رياضة | محمود علاء مطلوب في جنت البلجيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء مطلوب في جنت البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اهتمامات نادي جينت البلجيكي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد تألقه مع الأبيض خلال الموسم الجاري.
وقام أحد الوسطاء بعرض تسجيلات لمحمود علاء على مسئولي النادي البلجيكي الذين أشادوا بمستواه وقدراته ووضح عليهم الحماس للحصول على خدماته وتقديم عرض رسمي لنادي الزمالك.
ويمتلك محمود علاء عرضًا آخر من الدوري البلجيكي لكن لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
ويشارك علاء مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما تم اختياره من جانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري والذي تحمس له بشكل كبير لتألقه مع الفريق الأبيض.