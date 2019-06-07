رياضة | ضربة موجعة من "كوتينيو" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة من "كوتينيو" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني طلب الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كوتينيو يستعد لإنهاء فترته غير السعيدة مع برشلونة، وينبه مانشستر يونايتد إلى صفقة محتملة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوتينيو أخبر المقربين منه أنه يخطط للبحث عن نادٍ جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

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وأوضحت أن اللاعب البرازيلي لم يجد التغيير الخيالي في مسيرته عقب الانتقال من ليفربول إلى الليجا، ولذلك أبلغ برشلونة برغبته في المغادرة.

وحدد النادي الكتالوني قيمة كوتينيو بـ80 مليون إسترليني، بسبب إدراكه أن عددًا قليلًا من الأندية يمكنها دفع هذه الرسوم لحسم الصفقة.

يذكر أن برشلونة دفع 105 ملايين إسترليني مقدمًا لليفربول من أجل التعاقد مع كوتينيو، بالإضافة إلى 13 من أصل 37 مليونًا كإضافات في الصفقة.

وقدّم كوتينيو أداءً مهتزًا مع برشلونة في الموسم الحالي، كما أن علاقته مع جماهير النادي الكتالوني اتسمت بالتوتر.