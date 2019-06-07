شكرا لقرائتكم تشلسي يطعن على قرار فيفا بعد إبرام تعاقدات لمدة عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، الجمعة أنه تقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد العقوبة التي تعرض لها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد إبرام أية تعاقدات لمدة عام.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أكدت على تلقيها طعناً رسمياً من جانب نادي تشيلسي ضد عقوبة الاتحاد الدولي "فيفا"، في الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد النظر في الطعن.
وكان "فيفا" قرر معاقبة نادي تشيلسي في شهر فبراير الماضي حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري.
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