شكرا لقرائتكم محمد صلاح يعلن بداية الاستجمام والراحة قبل رحلته مع الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى صورة له فى البحر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلناً بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019 ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري، لتجهيز استقبال خاص لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي الذي سينضم للمعسكر منتصف الأسبوع المقبل، بعد موافقة أجيري علي منحه راحة إضافية بعد وصوله للقاهرة قادمًا من إنجلترا في أعقاب فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي .



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