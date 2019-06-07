شكرا لقرائتكم صلاح والننى ينضمان لمعسكر المنتخب منتصف الأسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدريباتهم بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل على أن يخوض الفراعنة تدريبين اليوم فى الصباح و اخر فى السابعة والنصف مساءاً بالملعب الفرعي لبرج العرب.

ووافق المكسيكي خافيير أجيري على إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي منتصف الأسبوع الجاري لمعسكر الفراعنة حيث أكد أجيري للجهاز المعاون أن صلاح والنني طلبا فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدورى أبطال أوربا والدوري الأوروبي مطلع الشهر الجاري، خاصة أن الثنائى جاهز من الناحية الفنية و البدنية.