شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ ينفي تلقي الأهلى عروضا خاصة بعلي معلول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تلقى النادي عروضاً رسمية لضم على معلول ظهير أسير الفريق كما تردد في الفترة الماضية، موضحاً أن الاهلي سيُعلن أية عروض تأتي للنادي حال وصولها بشكل رسمي.

كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن الظهير الولي التونسي تلقي أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية يأتي في مقدمتها عرضاً من أهلي جدة وأخر من الإمارات.

Advertisements

وأوضح مدير الكرة بالاهلي أن النادي لم يتلقي عرضاً رسمياً من هذه الأندية ، موضحاً أن اللاعب مُستمر في القلعة الحمراء وإذا وصل النادي عرضاً سيتم الكشف عنه كما جرت العادة في الأهلي مع أي لاعب.