شكرا لقرائتكم إزاى تحجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا لأشخاص أخرين من "تذكرتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من الأسئلة التى تطرح بكثرة من قبل الجماهير الراغبة فى حضور بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وهى هل من الممكن حجز أكثر من تذكرة لأشخاص آخرين ..وجاء رد مسئولو " تذكرتي " كالآتي : تقدر تحجز تذاكر لأشخاص آخرين عندهم بطاقة المشجع (FAN ID) ، سواء كانوا معالين ليك أو أشخاص آخرين، و كمان تقدر تدفع لهم.

وشرح مسئولو موقع تذكرتي خطوات حجز التذكرة لأشخاص آخرين وهي كالتالي:

-1​تسجيل الدخول إلى النظام.

2-في قائمة المباريات للمباراة المطلوبة ، اضغط فوق حجز تذكرة.

3​ - حدد الفريق المفضل وحدد الدرجة اللى عايز تحجز المقاعد فيها وعدد التذاكر.

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4 - حدد هتحجز التذاكر لمين، سواء كانت التذاكر ليك، أو المعالين المعتمدين ، أو الأشخاص الآخرين اللى حجزت لهم تذاكر قبل كده.

5 -​لحجز تذكرة لشخص آخر غير مدرج في القائمة ، اضغط فوق إضافة بطاقة مشجع (FAN ID) جديد ، و اكتب رقم بطاقة المشجع (FAN ID) للشخص اللى هتحجزله التذكرة.

سيتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني او الSMS لكل شخص هتقوم بحجز تذكرة ليه ودفع ثمنها. لاحظ أن كل مشجع لازم يحصل على تذاكره بنفسه إلا لو قام بتفويض شخص آخر باستلام التذاكر.