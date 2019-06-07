شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: أول عيدية كانت قرش صاغ واشتريت بيه حلوى ومسدس لعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ياسر رضوان نجم الأهلي السابق ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها في طفولته.

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وقال رضوان أنها كانت عبارة عن قرش صاغ ، متابعا: "كان مبلغ كبير في هذا الوقت واشتريت به بعض الحلوى ومسدس لعبة".

ياسر رضوان أحد نجوم القلعة الحمراء في مطلع الألفية حيث تالق في مركز المدافع، و مثّل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أعوام 1996، 1998، 2000 و2002، وتوج باللقب سنة 1998.