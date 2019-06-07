شكرا لقرائتكم "ضياع الحصانة" يهدد مصير 3 لاعبين فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتوقف رحيل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تعديل خطة اللعب وطريقة الأداء داخل الملعب، حيث تخطت آثار رحيل الخواجة المستطيل الأخضر، بشكل كبير وأصبحت ممتدة لأبعد من ذلك بكثير.

وبالتزامن مع رحيل جروس، ضاعت الحصانة الكروية من ثلاثة لاعبين داخل نادي الزمالك هم محمد إبراهيم و محمود كهربا و يوسف أوباما، حيث كان الثلاثى فى حماية الخواجة الذى رفع شعار ممنوع الاقتراب منهم طوال فترة وجوده.

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كان إبراهيم وكهربا وأوباما يشاركون فى مباريات الزمالك بشكل أساسي مع جروس حتى إذا تلقى المدرب تعليمات بعدم مشاركة الثلاثى، لكن لم يكن يلتفت لها، وبعد رحيله أصبح مصير اللاعبين الثلاثة فى مهب الريح حيث سيكون الرحيل هو الحل الأمثل فى ظل الأزمات الخفية بين الثلاثى والمجلس الأبيض.