شكرا لقرائتكم أخبار المنتخب.. وجبة إفطار اللاعبين اختياري.. والتدريب على فترتين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر منح الحرية للاعبي الفراعنة فى تناول وجبة الإفطار من عدمه خلال المعسكر المقام باستاد برج العرب استعدادًا لإنطلاق بطولة امم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

بدأ معسكر منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ، أمس الخميس وتواجد 23 لاعباً ، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا و الدوري الأوربي.

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وينزل منتخب مصر فى الدور الثاني بفندق هيلتون ببرج العرب ، وتخصيص مدخل و مخرج خاص به للفريق للتوجه إلى الملعب للتدريب.

ويخوض المنتخب اليوم تدريبين صباحي و مسائي استعداداً لوديتي تنزانيا وغينيا المقرر لهما يومى 13 و 16 يونيو الجاري.

كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).