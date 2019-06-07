شكرا لقرائتكم أزمة فى لجنة الحكام بعد إستبعاد محمود البنا من المشاركة فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل لجنة الحكام الرئيسية بعد إستبعاد الحكم الدولي محمود البنا من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

وافادت مصادر أن محمود البنا الحكم الدولي أجري اتصالات بمسئولو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لمعرفة أسباب إستبعاده خاصة أنه كان من المرشحين الثلاثة من مصر للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا و تواجد فى جميع المعسكرات الخاصة بالإعداد لأمم أفريقيا ، ولكنه فوجئ برد من مسئولو الحكام بالكاف يطالبه فيه بإثبات أنه سليم وليس مصاب و أن يكون الرد عن طريق إيميل أو فاكس رسمي من لجنة الحكام المصرية.

أكد مصدر مسئول بلجنة الحكام أن البنا أتهم اللجنة بأنهم أرسلو تقرير مضلل للكاف بأنه مصاب و عدم إدارته لأي مباراة فى الدوري المصري منذ أكثر من أسبوعين ليتم إستبعاده.

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تابع المصدي أن محمود البنا أجري اتصالات بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام و بعض مسئولو اللجنة للمطالبة بإرسال ما يثبت للكاف أنه سليم ، إلى جانب الإستفسار منهم عن حقيقة إرسال خطاب للكاف بأنه مصاب ، ليرد عليه عبد الفتاح بأنه سيخاطب الكاف يوم الأحد عقب عودة موظفي اللجنة واتحاد الكرة لمباشرة عملهم و إرسال خطاب رسمي أو إيميل.