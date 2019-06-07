شكرا لقرائتكم مهاجم الرجاء يرفض عرض أسوان لضعف المقابل المالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ وائل فراج مهاجم الرجاء المطروحى والشرق السعودي السابق، عرض نادى أسوان الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب ضعف المقابل المادى .

ويفاضل فراج بين عدد من العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا عقب انتهاء إعارته لصفوف الرجاء المطروحى وبعد فسخ عقده مع الشرق السعودي، حيث بات اللاعب الذى سجل ثلاثة أهداف وصنع ستة أخرى منذ انتقاله للرجاء فى يناير الماضى ، حراً وغير مرتبط بتعاقد مع أى نادى

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كان فراج قد انضم للرجاء على سبيل الاعارة بعد عودته من صفوف الشرق السعودى ومازال اللاعب يفاضل بين عدة عروض لإختيار أفضلها قبل بداية الموسم، حيث يتدرب اللاعب فى الجيم برفقة أحد المدربين للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل إنطلاق الموسم الجديد .

وفسخ وائل فراج تعاقده مع ناديه الشرق السعودى بالتراضى مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى الفريق السعودى بعد أن استطاع تسجيل 5 أهداف خلال 7 مباريات بدورى الدرجة الثانية .

ورحل وائل فراج عن طلائع الجيش بنهاية الموسم الماضى، وهو الذى سبق له اللعب لأندية إنبى وبتروجت والمقاصة.