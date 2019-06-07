شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 لاعبين مهددين بمغادرة الزمالك بعد رحيل جروس.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف رحيل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تعديل خطة اللعب وطريقة الأداء داخل الملعب، حيث تخطت آثار رحيل الخواجة المستطيل الأخضر، بشكل كبير وأصبحت ممتدة لأبعد من ذلك بكثير، وترتب على ذلك أن أصبح أكثر من لاعب مهدد بالرحيل من الفريق الأبيض، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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