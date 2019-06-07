صلاح محسن لـ"سوبر كورة": هحترف بعد صناعة تاريخ مع الأهلى.. واشتغلت نجار وحلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلاح محسن نجم الأهلى والمنتخب الوطنى يفتح قلبه ويتحدث عن أسباب تجميده فى الأهلى، ويسرد رأيه فى العديد من الملفات، ويلقى الضوء على جوانب حياته الشخصية فى الحوار التالى:

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