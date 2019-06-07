شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على العروض السعودية والإماراتية لضم "معلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن النادى لم يتلق عروضاًَ رسمية لضم على معلول ظهير أسير الفريق، كما تردد فى الفترة الماضية، موضحاً أن الأهلى سيُعلن أى عروض تأتى للنادى حال وصولها بشكل رسمى.

كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن الظهير الولى التونسى تلقى أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية يأتى فى مقدمتها عرضاً من أهلى جدة وآخر من الإمارات.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن النادى لم يتلق عرضاً رسمياً من هذه الأندية، موضحاً أن اللاعب مُستمر فى القلعة الحمراء وإذا وصل النادى عرض سيتم الكشف عنه كما جرت العادة فى الأهلى مع أى لاعب.