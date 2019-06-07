شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. جلسة مصيرية فى الإنتاج الحربى للترتيب للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الإنتاج الحربى اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى جلسة غداً السبت لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد، وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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