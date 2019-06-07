شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والننى ينضمان للمنتخب منتصف الأسبوع بناء على الاتفاق مع أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى تدريباتهم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، على أن يخوض الفراعنة تدريبين اليوم فى الصباح وآخر فى السابعة والنصف مساء بالملعب الفرعى لبرج العرب.

ووافق المكسيكى خافيير أجيرى على انضمام محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتصف الأسبوع الجارى لمعسكر الفراعنة، حيث أكد أجيرى للجهاز المعاون أن صلاح والننى طلبا فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى مطلع الشهر الجارى، خاصة أن الثنائى جاهز من الناحية الفنية والبدنية.