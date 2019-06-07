شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن حجز تذاكر أمم أفريقيا لأشخاص آخرين؟.. تذكرتى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأسئلة التى تطرح بكثرة من قبل الجماهير الراغبة فى حضور بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى هل من الممكن حجز أكثر من تذكرة لأشخاص آخرين؟ وجاء رد مسئولو "تذكرتى" كالآتى: تقدر تحجز تذاكر لأشخاص آخرين عندهم بطاقة المشجع (FAN ID)، سواء كانوا معالين ليك أو أشخاص آخرين، وكمان تقدر تدفع لهم.

وشرح مسئولو موقع تذكرتى خطوات حجز التذكرة لأشخاص آخرين وهى كالتالى:

1- تسجيل الدخول إلى النظام.

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2 - فى قائمة المباريات للمباراة المطلوبة، اضغط فوق حجز تذكرة.

3​ - حدد الفريق المفضل وحدد الدرجة اللى عايز تحجز المقاعد فيها وعدد التذاكر.

4 - حدد هتحجز التذاكر لمين، سواء كانت التذاكر ليك، أو المعالين المعتمدين، أو الأشخاص الآخرين اللى حجزت لهم تذاكر قبل كده.

5 - ​لحجز تذكرة لشخص آخر غير مدرج فى القائمة، اضغط فوق إضافة بطاقة مشجع (FAN ID) جديد، واكتب رقم بطاقة المشجع (FAN ID) للشخص اللى هتحجزله التذكرة.

سيتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكترونى أو الـSMS لكل شخص هتقوم بحجز تذكرة ليه ودفع ثمنها، مع العلم أن كل مشجع يحصل على تذاكره بنفسه إلا لو قام بتفويض شخص آخر باستلام التذاكر.