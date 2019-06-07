شكرا لقرائتكم خبر عن فاكر "عيدية" العيد يا كابتن؟ ..ياسر رضوان: اشتريت بيها مسدس وحاجات حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق عن ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، وقال رضوان إنها كانت عبارة عن قرش صاغ.

وأضاف رضوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كان مبلغا كبيرا فى هذا الوقت واشتريت به بعض الحلوى ومسدس لعبة.

ويعتبر ياسر رضوان أحد نجوم القلعة الحمراء فى مطلع الألفية حيث تألق فى مركز المدافع، ومثّل منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 1996، 1998، 2000 و2002، وتوج باللقب سنة 1998.