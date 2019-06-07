شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يمنح لاعبى المنتخب الحرية فى تناول وجبة الإفطار بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الحرية للاعبى المنتخب فى تناول وجبة الأفطار خلال المعسكر المقام باستاد برج العرب استعدادًا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس، وتواجد 23 لاعباً، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى.

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ويتواجد منتخب مصر فى الدور الثانى بفندق هيلتون ببرج العرب، وتخصيص مدخل ومخرج خاص للفريق للتوجه إلى الملعب للتدريب.

ويخوض المنتخب اليوم تدريبين صباحى ومسائى استعداداً لوديتى تنزانيا وغينيا المقرر لهما يومى 13 و 16 يونيو الجارى.

كان أجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).