شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فراج يرفض عرض أسوان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض وائل فراج مهاجم الرجاء المطروحى عرض نادى أسوان الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب ضعف المقابل المادى.

ويملك فراج عددا من العروض المحلية بعد نهاية إعارته لصفوف الرجاء المطروحى، حيث بات اللاعب الذى سجل ثلاثة أهداف وصنع ستة أخرى منذ انتقاله للرجاء فى يناير الماضى، حراً وغير مرتبط بتعاقد مع أى نادى

وكان فراج قد انضم للرجاء على سبيل الإعارة بعد عودته من صفوف الشرق السعودى، ومازال اللاعب يفاضل بين عدة عروض لاختيار أفضلها قبل بداية الموسم.

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ويتدرب فراج فى الجيم برفقة أحد المدربين للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وفسخ وائل فراج تعاقده مع ناديه الشرق السعودى بالتراضى مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى الفريق السعودى بعد أن استطاع تسجيل 5 أهداف خلال 7 مباريات بدورى الدرجة الثانية.

وكان وائل فراج هداف طلائع الجيش السابق وقع لنادى الشرق السعودى لمدة موسم، وخاض فترة إعداد مع الفريق السعودى شملت عددا من المباريات الودية التى ظهر خلالها بمستوى متميز وسجل هدفاً.

ورحل وائل فراج عن طلائع الجيش نهاية الموسم الماضى، وهو الذى سبق له اللعب لأندية إنبى وبتروجت والمقاصة.