أعلن نادي باريس سان جيرمان، أن الجهاز الطبي للفريق سيفحص النجم البرازيلي نيمار، قبل تحديد خطة العلاج الواجب إتباعها، بعد إصابته مع منتخب بلاده.
قال النادي في بيان: “حالة المهاجم الدولي سيعاد تقييمها من جانب القسم الطبي للنادي خلال 72 ساعة، بهدف تحديد التشخيص والنهج العلاجي، أي تحديد فترة الغياب جراء الإصابة”.
وتعرض نيمار للإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة ودية للبرازيل أمام قطر في برازيليا.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يفحص نيمار لتحديد خطة علاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.