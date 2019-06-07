سان جيرمان يفحص نيمار لتحديد خطة علاجه

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أن الجهاز الطبي للفريق سيفحص النجم البرازيلي نيمار، قبل تحديد خطة العلاج الواجب إتباعها، بعد إصابته مع منتخب بلاده.

قال النادي في بيان: “حالة المهاجم الدولي سيعاد تقييمها من جانب القسم الطبي للنادي خلال 72 ساعة، بهدف تحديد التشخيص والنهج العلاجي، أي تحديد فترة الغياب جراء الإصابة”.

وتعرض نيمار للإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة ودية للبرازيل أمام قطر في برازيليا.