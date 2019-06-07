كانتي يغيب عن فرنسا في تصفيات يورو 2020

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن نغولو كانتي سيغيب عن المنتخب في مباراتي تركيا وأندورا، في تصفيات بطولة أوروبا 2020، بسبب إصابة في الركبة.

أصيب كانتي في التدريبات قبل مباراة فريقه تشيلسي ضد آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، لكنه شارك لمدة 90 دقيقة في الفوز 4-1.

وانضم اللاعب (28 عاماً) إلى تشكيلة فرنسا في الانتصار 2-0 على بوليفيا في مباراة ودية في نانت، لكنه لم يلعب.

وكتب الاتحاد الفرنسي في حسابه على تويتر: “المدرب ديدييه ديشان لن يضم أي لاعب بديل، للأسف كانتي لن يستطيع اللعب في التصفيات”.