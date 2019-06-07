رياضة | كومان يهاجم نجوم هولندا ويرشح "رونالدو" للقب الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كومان يهاجم نجوم هولندا ويرشح "رونالدو" للقب الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا أداء فريقه في الشوط الأول في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إنجلترا رغم فوز منتخب "الطواحين الهولندية" 3-1 وتأهله للنهائي حيث سيواجه البرتغال.

وقال كومان في تصريحات لمحطة "NOS" التليفزيونية الهولندية عقب المباراة التي أقيمت الليلة الماضية: "بشكل عام لعبنا جيدًا ولكننا كنا غير مبالين في الشوط الأول".

وعندما كانت هولندا متأخرة بهدف دفع كويمان بدوني فان دي بيك وكوينسي بروميس اللذين سجلا هدفين من الثلاثية.

Advertisements

وعن هذين اللاعبين قال كومان إنهما: "يستحقان أن يكونا ضمن التشيكلة الأساسية لكنه من الصعب الدفع بـ13 لاعبا منذ البداية".

ومن المقرر أن تواجه هولندا الأحد المقبل، في النهائي البرتغال التي أطاحت بسويسرا من نصف النهائي الآخر.

وبحسب كومان "كانت سويسرا الأفضل ولكن البرتغال لديها (كريستيانو) رونالدو".

ويرى كومان أن البرتغال هي الأوفر حظا للفوز بالبطولة، مشيرا "إذا لعبنا كرة القدم مثل هذه الليلة فلن نكون الأفضل".