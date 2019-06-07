رياضة | سر هروب ليونيل ميسي من برشلونة

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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن سر هروبه الأول من الفريق إلى الصين أجل المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008.

وقال ميسي لموقع تايك سبورتس: "هربت إلى إيطاليا للحصول على التأشيرة، ومن هناك سافرت إلى الصين، وذلك لأنني كنت غاضباً جداً من قرار النادي بعدم السماح لي بالسفر، وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب".

ونجح ليونيل ميسي مع المنتخب آنذاك بالظفر باللقب في أولمبياد بكين 2008، وهو لقبه الدولي الأول.