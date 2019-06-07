اونلاين | مشاهدة مباراة روجر فيدرر رافائيل نادال بث مباشر (تغطية مباشر) منقولة عبر قناة beIN SPORTS رابط مباراة Fe

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تابعوا معنا مباراة السويسري روجر فيدرر والاسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) مشاهدة مباراة فيدرر ونادال عبر قناة beIN SPORTS.

سيكون عشاق التنس على موعدٍ الجمعة، مع مواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر مع غريمه الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي دورة رولان غاروس المفتوحة للتنس، ثانية بطولات الغراند سلام الكبرى لهذا الموسم.

ولشدة قوة المواجهة أطلق عشاق الكرة الصفراء على يوم غد لقب "الجمعة المقدسة"، حيث لم يلتق الاثنان منذ بطولة شنغهاي 2017 في نفس العام الذي فاز فيه فيدرر على نادال 6-2 و6-3 في طريقه لنيل لقبه الخامس في إنديان ويلز.