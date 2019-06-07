الان تتابع تشيلسي يطعن على عقوبة الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:
قدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الجمعة طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.
وتعرض تشيلسي للعقوبة في فبراير شباط الماضي لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري.
وقال تشيلسي الشهر الماضي إنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد في فترتي انتقالات أو لمدة عام واحد فعليا.
وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي، ومقره لندن، قدم الطعن ولم تضع جدولا زمنيا للبت فيه.
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