برشلونة يسعى للتفاوض مع الحارس الإيطالي بوفون

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ذكرت قناة “سكاي سبورتس” الرياضية أن عدة فرق تفاوض الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي بوفون، ومن بينها برشلونة الذي يبحث عن حارس بديل في ظل رغبة الهولندي ياسبر سيليسن في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب القناة فبرشلونة اختار بوفون لخبرته، ولكونه سيأتي في صفقة انتقال حرة حيث لن يكلف الفريق أي مبالغ مالية.

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لكن برشلونة ليس وحده المهتم باللاعب فهناك عدة فرق ترغب في ضمه ومن بينها فنربخشة التركي وجنوة الإيطالي وفرق في الدوري الألماني، كما رفض عروضا من الدوري الصيني الممتاز.

كما رفض بوفون طلبًا من زميله السابق في منتخب إيطالي فرانسيسكو توتي الذي دعاه للعب في روما، لكنه فضل عدم إغضاب جماهير لاتسيو الجار والمنافس لذئاب روما.

وودع الحارس الإيطالي المخضرم فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده، الذي استمر لموسم واحد، دون أن يحدد وجهته القادمة ولا الاعتزال النهائي رغم تجاوزه 41 سنة.