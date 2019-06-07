شكرا لقرائتكم الأهلى يخصم قيمة الغرامة الموقعة على رمضان صبحي وإسلام محارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الأهلى بخصم قيمة الغرامة الموقعة على رمضان صبحي وإسلام محارب من راتب شهر يونيو، بعد اتخاذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قراراً بتغريمهما على خلفية الخناقة التي نشبت بينهما فى المران .

وكان سيد عبد الحفيظ حذر بعد وقوع ماشدة بين رمضان صبحى و اسلام محارب، فى احدى التدريبات الفريق ، لعدم السماح لحدوث أى فتنة بين لاعبى الاهلى و تكرار هذا الامر .

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