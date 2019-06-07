كهربا يبحث عن عرض جيد فى الدورى السعودى...

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جدة - عمرو شويل تعرض محمود عبد المنعم كهربا فى الفترة الأخيرة الى عدة أزمات مع الزمالك، ومنها قرر اللاعب البحث عن عرض جيد فى الدورى السعودى، لكى يستقر ماديًا و نفسيًا .
سبق و قضى كهربا موسمين مع اتحاد جدة، على سبيل الإعارة من الزمالك شهدت مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016- 2017، و2017-2018.
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