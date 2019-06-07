شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: أول عيدية كانت 10 قروش وزرت بيها مصر كلها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق أنه يحمل ذكريات جميلة مع الأعياد وخاصة أول عيدية حصل عليها، وقال عبد الحميد أن قيمة العيدية الأولى لم تتجاوز 10 قروش.

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قال عبد الحميد في تصريحات خاصة: "كنت متخيل اني سأشتري مصر كلها بهذه العيدية، نظراً لقيمة ذلك المبلغ في الماضي وقت طفولتنا".

نابع نجم الزمالك السابق : "زرت الأهرامات وركوب الخيل بالعشرة قروش، ودخلت السينما وتناولت الكشري والبيبسي كما زرت حديقة الحيوان".