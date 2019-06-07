لاعب الصفاقسي يسخر من الترجي بالـ VAR فى نصف نهائي كأس تونس..فيديو

محمد رشاد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس تونس، بعدما تغلب على نظيره الترجي الرياضي في المربع الذهبي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبذلك، ضرب الصفاقسي موعدًا في المباراة النهائية مع النجم الساحلي الذي تأهل في وقت سابق اليوم إلى النهائي.

طه ياسين الخنيسي تقدم للترجي بهدف في الدقيقة 61 ليعبر عن فرحته بالهدف باحتفال الـ"VAR" على طريقة الحكام عندما يحتكمون إلى تقنية الفيديو لحسم قراراتهم.