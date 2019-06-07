حسن العمدة
أكد رئيس فرع كرة القدم بالترجي التونسي، رياض بنور أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي صدر أمس باريس، بشأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لم يصل رسميا للنادي بعد.
وقرر الكاف أمس إعادة المباراة على أرض محايدة، معللًا إلغاء نتيجة المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، في تونس، بغياب الظروف الأمنية المناسبة.
وقال بنور في تصريح بالتلفزيون التونسي الرسمي مساء اليوم الخميس: "قرار الكاف كان ظالما. الترجي كون هيئة دفاع للتركيز على هذا الملف، وسنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن حقوق فريقنا، وللرد على قرار ظالم...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرمان من الكاف بإعادة المباراة .. الترجي : سندافع عن حقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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