شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى جوكر دجلة لـ"الخليج 365": الزمالك يراقبنى.. وغالى مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد عبد العاطى، لاعب وسط فريق وادى دجلة، ارتبط اسمه فى العديد من المواقف بنادى الزمالك، وكشفت تقارير صحفية عديدة عن تلقيه عروضًا للانضمام للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم الحالى تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس، عبد العاطى تحدث بصراحة وبوضوح فى حوار خاص لـ"الخليج 365" جاء كالتالى:

فى البداية حدثنى عن بدايتك مع كرة القدم؟!

بدايتى مع الساحرة المستديرة كانت مثل أى لاعب كرة «فى الشارع» ثم انضممت لإحدى مدارس الكرة، ومنها لناشئين وادى دجلة عام 2007، ومنذ أن ارتديت قميص الفريق الدجلاوى فى قطاع الناشئين لم ألعب لأى ناد آخر حتى وقتنا هذا، حيث وجدت فى دجلة كل سبل النجاح والتدرج فى الوصول إلى الفريق الكروى الأول، وبالفعل تدرجت حتى أصبحت لاعب وسط صفوف الفريق الأول.

متى ينتهى عقدك مع وادى دجلة؟

عقدى مع فريق وادى دجلة ممتد حتى عام 2023.

ما المركز المفضل بالنسبة لك فى الملعب؟

منذ صغرى وأنا أجيد اللعب فى مركز لاعب الوسط، سواء المدافع أو المهاجم، إلا أننى أقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفنى واللعب فى المركز الذى يطلبه، من أجل مصلحة الفريق العامة، وأسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدى.

ما رأيك فى دجلة بالموسم الحالى؟

وادى دجلة يقدم موسما استثنائيا من حيث الأداء، بغض النظر عن الصراع مع الهبوط حتى آخر مباراة فى الدورى، ولكن ظهرنا بشكل مميز، وأتمنى أن نستمر فى الممتاز، ونعد الجميع بتقديم مستوى أفضل من الموسم الحالى والصراع على المراكز المتقدمة بشراسة.

وما رأيك فى اليونانى تاكيس جونيس وطريقته؟

تاكيس جونيس مدير فنى على أعلى مستوى، ويمتلك فكرا أوروبيا، نجح فى نقله للاعبى وادى دجلة، وأضاف كثيرًا للكرة المصرية، والجميع شعر بذلك من طريقة وأداء الفريق الدجلاوى، التى أبهرت الجميع.

ما حقيقة انضمامك لصفوف الزمالك؟

تلقيت اتصالات هاتفية فى شهر يناير الماضى من بعض المسئولين بالزمالك، وأبلغونى برغبة الأبيض فى الحصول على خدماتى بداية من الموسم المقبل، وأن أستمر على نفس المستوى نظرًا لمراقبتى، لكن حاليًا لم تحدث اتصالات أو مفاوضات جديدة.

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هل تتمنى الانضمام للزمالك؟

وادى دجلة فريق كبير، ومنظومة محترفة على أعلى مستوى وسعيد بوجودى وسطهم، لكن بالطبع أى لاعب يتمنى أن يرتدى قميص أحد قطبى الكرة المصرية، فهم أساس الكرة فى مصر والوجود بينهما يفتح الأبواب للمنتخب والشهرة والنجومية، ونادى الزمالك معروف بتاريخه وبطولاته.

ماذا لو تلقيت عرضًا من الأهلى والزمالك.. أيهما ستفضل؟

أنا لاعب محترف، وكما قولت فى السابق أى لاعب يتمنى أن يرتدى قميص أى من قطبى الكرة المصرية، فهم الأكبر على مستوى القارة الأفريقية، والأكثر جماهيرية.

من مثلك الأعلى فى الكرة المصرية والعالمية؟

فى مصر أعشق أداء ورجولة حسام غالى لاعب الأهلى السابق، وشاركته فى التدريبات لمدة لا تزيد عن أسبوع خلال وجوده فى ليرس البلجيكى، لكن فى الكرة الأوروبية أعشق ليونيل ميسى لاعب برشلونة، وفى مركزى أعشق سيرجو بوسكيتس لاعب وسط البرسا، وكيفين دى بروين لاعب وسط مانشستر سيتى الإنجليزى.

ما رأيك فى اختيارات أجيرى لقائمة المنتخب فى أمم أفريقيا؟

لا يمكننى تقييم اختيارات المدير الفنى لمنتخب مصر، فهو وحده الذى يعلم احتياجاته، أتمنى للفراعنة التوفيق فى المشوار الأفريقى.

من اللاعبون الذين كنت تتمنى وجودهم فى قائمة المنتخب؟

من وجهة نظرى المتواضعة كنت أتمنى أن ينضم عبد الله جمعة ومحمود كهربا وكريم حافظ لقائمة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا.

تتوقع من يتوج بأمم أفريقيا؟

منتخب مصر قادر على تحقيق اللقب، ويجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم من أول دقيقة فى أول مباراة من أجل التتويج بأمم أفريقيا 2019، خاصة أنها تقام على ملاعب مصرية ووسط الجماهير التى سيكون لها عامل السحر.