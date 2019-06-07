شكرا لقرائتكم خبر عن فاكر "عيدية" العيد يا كابتن؟.. جمال عبد الحميد: اشتريت مصر بـ10 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك السابق عن ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا إن قيمة العيدية الأولى لم تتجاوز 10 قروش.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان يتخيل بأنه سيشترى مصر بأكملها بتلك العيدية، نظراً لقيمة ذلك المبلغ قديماً.

واستطرد نجم الأهلى والزمالك السابق قائلاً: قمت باستغلال العشرة قروش فى زيارة الأهرامات وركوب الخيل، ودخلت السينما وتناولت الكشرى والبيبسى كما زرت حديقة الحيوان.