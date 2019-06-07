شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصم غرامة الخناقة من قيمة راتب شهر يونيو لرمضان ومحارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصم مسئولو الأهلى قيمة الغرامة الموقعة على ثنائي الفريق رمضان صبحي وإسلام محارب من راتب شهر يونيو، بعد اتخاذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرارًا بتغريمهما على خلفية الخناقة التي نسبت بينهما فى المران فى أحد تدريبات الفريق منذ قرابة الأسبوع، استلزمت تدخل بعض لاعبي الفريق وأفراد من الجهاز الفني لإنهاء الأزمة سريعًا.

جاءت العقوبة الموقعة على الثنائي وفقًا للائحة النادي الأهلي، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة، فى الوقت الذى حذر سيد عبد الحفيظ اللاعبين من تكرار المشادات فى المران وتجنب العنف فى التدخلات، وهو ما ظهر بشكل ملاحظ فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى تسبب فى تعرض أكثر من لاعب للإصابة ومن بينهما أجاى وأحمد حمودى، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تجاوز أو خروج عن مبادئ القلعة الحمراء.