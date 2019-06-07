شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يبحث عن العودة للدورى السعودى بعد ترحيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، عن إيجاد عرض مناسب للعودة مجددًا إلى الدورى السعودى بحثًا عن الاستقرار المالى والنفسى بعدما دخل فى عدد من الأزمات الموسم الجارى داخل القلعة البيضاء.

سبق وقضى كهربا موسمين مع اتحاد جدة، على سبيل الإعارة من الزمالك شهدت مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016- 2017، و2017-2018.

وتأتى رغبة كهربا فى العودة للدورى السعودى، خاصة مع ترحيب إدارة القلعة البيضاء بشأن تسويق اللاعب فى الموسم المقبل والاستفادة ماديًا من بيعه أو إعارته.