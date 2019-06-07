شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض تدريبه الأول بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم الجمعة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب مرانه الأول فى أوزبكستان استعدادًا للمباراة الودية الأولى التى يخوضها الأحد والتي تأتى ضمن برنامج الإعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واستبعد شوقى غريب رمضان صبحي من القائمة المسافرة فى اللحظات الأخيرة بعد الاتفاق على سفره لإنجلترا لإنهاء بعض الأمور مع ناديه هيدرسفيلد سواء بالرحيل عن الدوري الإنجليزي والبقاء في الأهلي وهو ما وافق عليه غريب الذي فضل تحديد اللاعب لمستقبله خلال الفترة المقبلة، فيما منح الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي 24 ساعة راحة لصلاح محسن نجم الأهلي، بعد زواج اللاعب وإقامة فرحه أمس الخميس، على أن يلحق ببعثة المنتخب الأولمبي يوم السبت، كما تم استبعاد الثلاثى عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى ومحمود مرعى لأسباب فنية.

يخوض المنتخب الأولمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.