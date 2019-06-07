تقارير: العين يقترب من خطف هدف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية إماراتية، عن اقتراب إدارة العين من حسم التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كودجو البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي ناد آخر في صفقة انتقال حر.
وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن إدارة العين تضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقة كودجو والذي أصبح قريبًا من الانتقال للدوري الإماراتي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة العين ستعلن عن صفقة كودجو خلال الساعات المقبلة أو في غضون يومين على أقصى تقدير.
وكان كودوجو دخل ضمن اهتمامات إدارة الأهلي مؤخرًا في ظل المستوى المميز الذي قدمه اللاعب رفقة فريقه البركاني خلال الموسم المنقضي.
واستطاع كودجو أن يتوج بهداف مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما أحرز 8 أهداف، كما تقاسم المهاجم التوجولي صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا، ليتساوى مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي.
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